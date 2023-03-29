Україна майже на 40% скоротила імпорт ліків — дослідження

За 2022 рік імпорт ліків в Україну скоротився на 38%, експорт українських ліків до інших країн зменшився на 24%. Про це свідчить спільне дослідження компанії "Дарниця" та маркетингової агенції Top Lead.

82% в об’ємі імпорту в Україну займають лікарські засоби, решта – сироватки, вакцини (13%) і реагенти, контрацептиви та медичні матеріали (5%).

Дослідники зазначають, що незважаючи на падіння українського експорту ліків на четверть за рік, знищення складів та виробничих потужностей, зростання цін на сировину та логістичні проблеми експорт не припинився, і економіка продовжувала отримувати гроші.

З усіх покупців українських ліків найбільші обсяги імпортує Узбекистан. Крім того, дослідники відзначають дві головні зміні 2022 року в структурі експорту:

Українські компанії перестали продавати ліки до Росії та Білорусі; Зріc експорт до Литви та Латвії.

"Фармацевтична компанія "Дарниця" експортує ліки до 14 країн та має понад 250 реєстрацій лікарських засобів за кордоном, зокрема в країнах Європи та Азії. За результатом 2022 роу ми наростили обсяги експорту на 38,9% – до 285 млн грн. У натуральному вимірі продажі за кордон збільшилися в 1,5 рази", — розповіла керівник департаменту міжнародної реєстрації та виходу на нові ринки фармацевтичної компанії Ганна Павлюк-Гаврилова.

В дослідженні також констатували, що ЄС поки що не визнає GMP-сертифікати, видані Держлікслужбою України. Хоча найбільші виробники ліків в Україні мають документ. Він підтверджує, що лікарські засоби постійно виробляються і контролюються відповідно до міжнародних стандартів якості.

"Тому для експорту до ЄС виробник повинен проходити додаткову перевірку регуляторними органами тієї чи іншої країни ЄС. Задача України на найближчий час — домогтись визнання українських сертифікатів у ЄС", — додали дослідники.

Нагадаємо, нещодавно в Україну доставили ліки для онкопацієнтів на загальну суму 10,8 млн грн. Пацієнти можуть їх отримати у Національному інституті раку, Черкаській обласній онкологічній диспансерній та в громадській організації "Афіна. Жінки проти раку".

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