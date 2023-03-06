Для онкохворих в Україну доставили ліки на понад 10 млн грн: як їх отримати

В Україну доставили ліки для онкопацієнтів на загальну суму 10,8 млн грн. Пацієнти вже можуть їх отримати у Національному інституті раку, Черкаській обласній онкологічній диспансерній та в громадській організації "Афіна. Жінки проти раку".

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Про це 6 лютого повідомила пресслужба благодійного фонду "Пацієнти України".

Деякі онкологічні препарати, закуплені за державний кошт, надходять у онкоцентри із затримкою. Але цього разу до закупки долучилися благодійники, тому всі ліки доступні, а саме:

Еверолімус у дозуванні 2 мг, 3 мг та 5 мг (загалом 562 упаковки); Абіратерону ацетат, 250 мг (51 упаковка); Оксаліплатин, 50 мг/10 мл (492 упаковки).

"Препарати доступні усім онкохворим пацієнтам, які їх потребують", —підкреслили у "Пацієнти України".

Як отримати онкологічні препарати

Для отримання ліків у НІР або Черкаському обласному онкодиспансері необхідно отримати електронне направлення від свого лікаря та записатись на прийом до онколога. Він має призначити дату введення необхідної терапії або видасть ліки на руки.

Додаткову інформацію можна дізнатися за номерами: НІР +38 (044) 293-21-50; Черкаський обласний онкодиспансер +38 (067) 006-59-00;

Для отримання ліків від організації "Афіна. Жінки проти раку" потрібно заповнити Google-форму. За деталями та як заповнити форму телефонуйте на гарячу лінію організації :+38 066 911 33 33 або +38 068 911 33 33.

Нагадаємо, НІР надає українцям безоплатні медичні послуги, за які платити буде держава. Це стало можливим завдяки постанові уряді, якою Кабмін дозволив НІР укладати договори з Національною службою здоров’я (НСЗУ) за програмою медичних гарантій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com