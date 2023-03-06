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Для онкобольных в Украину доставили лекарства более чем на 10 млн грн: как их получить
В Украину доставили лекарства для онкопациентов на общую сумму 10,8 млн грн. Пациенты уже могут получить их в Национальном институте рака, Черкасской областной онкологической диспансерной и в общественной организации "Афина. Женщины против рака".
Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба благотворительного фонда "Пациенты Украины".
Некоторые онкологические препараты, закупленные за государственные средства, поступают в онкоцентры с задержкой. Но на этот раз к закупке присоединились благотворители, поэтому все лекарства доступны, а именно:
- Эверолимус в дозировке 2 мг, 3 мг и 5 мг (в общей сложности 562 упаковки);
- Абиратерона ацетат, 250 мг (51 упаковка);
- Оксалиплатин, 50 мг/10 мл (492 упаковки).
"Препараты доступны всем онкобольным пациентам, которые в них нуждаются", — подчеркнули в "Пациенты Украины".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как получить онкологические препараты
Для получения лекарства в НИР или Черкасском областном онкодиспансере необходимо получить электронное направление от своего врача и записаться на прием к онкологу. Он должен назначить дату введения необходимой терапии или выдать лекарство на руки.
Дополнительную информацию можно узнать по номерам: НИР - +38(044) 293-21-50; Черкасский областной онкодиспансер - +38(067) 006-59-00.
От организации "Афина. Женщины против рака" для получения лекарства можно заполнив Google-форму. По деталям и как заполнить форму звоните по телефону на горячую линию организации +38 066 911 33 33 или +38 068 911 33 33.
Напомним, НИР предоставляет украинцам бесплатные медицинские услуги, за которые будет платить государство. Это стало возможным благодаря постановлению правительства, которым Кабмин разрешил НИР заключать договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ) по программе медицинских гарантий.
Источник фото: ua.depositphotos.com