Институт рака будет предоставлять украинцам бесплатные услуги

Правительство приняло постановление, которым разрешило Национальному институту рака (НИР) заключать договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ) по программе медицинских гарантий. Это позволит предоставлять украинцам безвозмездные медицинские услуги, за которые платить будет государство.

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Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Выяснилось, что НИР находится на стадии реорганизации и меняет организационно-правовую форму из государственного учреждения на государственное некоммерческое предприятие. Вся юридическая процедура требовала времени, поэтому не было возможности предоставлять доступные услуги с 1 января 2023 года. Постановление правительства решило этот вопрос, разрешив Национальному институту рака заключать договоры с НСЗУ еще до окончания реорганизации.

"В результате реформирования, введения законодательных изменений, учитывающих требования времени, заведение получит большую финансовую состоятельность, а граждане - возможность пользоваться бесплатными услугами, предоставление которых гарантирует государство, даже во время полномасштабной войны", - подчеркнул синистр здравоохранения Виктор Ляшко.

Уточняем, что законтрактованным НСЗУ медицинским учреждениям государство гарантирует полную оплату предоставленных услуг согласно установленным тарифам, в то время как пациенты имеют право безвозмездно получить необходимые медицинские услуги и лекарственные средства, предусмотренные программой медицинских гарантий.

Напомним, что каждое медучреждение в Украине перестроит систему своей работы и должно быть готово к длительному отключению электроэнергии — вплоть до блекаута. Кроме того, учреждения здравоохранения получили более 400 терминалов спутниковой связи Starlink для бесперебойного доступа в интернет.