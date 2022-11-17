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Из-за масштабных разрушений энергосистемы Украины нужно готовиться к отключениям э/э на несколько дней - ДТЭК
В Украине могут выключать электроснабжение на несколько дней из-за масштабных разрушений энергосистемы, вызванных ракетными атаками российской армии в течение 15-17 ноября.
Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет "Интерфакс-Украина" .
"Это дни. Мы пока будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, часов, в течение которых будет электричество, может быть очень мало. Это два-три часа в сутки", - сказал Сахарук.
Он пояснил, что оккупанты на этот раз нанесли много вреда объектам передачи - подстанциям, которые передают электроэнергию из одного района в другой и через которые заживлены многие области в центре и на западе. Кроме того, из-за попадания ракеты 15 ноября приостановила работу одна из ТЭС группы ДТЭК.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, оперативные меры по подключению потребителей были приняты там, где это возможно, и частично начались восстановительные работы, но их пока нельзя провести везде.
"Частично восстановительные работы уже начались, частично были переключения технические, сейчас идет разбор завалов, разрушенного оборудования, в некоторых случаях нужно разминировать территорию. Следовательно, работы продолжаются, но еще не в масштабном формате, когда можно было бы уже устанавливать и монтировать оборудование", – сказал Сахарук.
По его расчетам, в результате массированных российских атак сейчас около 40% украинских потребителей испытывают очень большие проблемы с электроснабжением.
"Прогнозов, когда эта цифра уменьшится, у меня пока нет", - отметил он и назвал ситуацию, хоть и очень сложной, но контролируемой.
Напомним, 15 ноября Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине.
17 ноября Россия снова ударила ракетами по Украине. В частности, оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Харьковской области.
Источник фото: depositphotos.com