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Медучреждениям в Украине передали более 400 терминалов Starlink, — Минздрав
На начало ноября в Украине учреждения здравоохранения получили более 400 терминалов спутниковой связи Starlink для бесперебойного доступа в интернет. Об этом 4 ноября в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы уже имеем более 400 Starlink, они переданы в работающие учреждения здравоохранения. В первую очередь терминалы передают прифронтовым учреждениям здравоохранения, для того чтобы они могли работать и с электронной системой здравоохранения и плюс имели доступ к интернета", - рассказал Ляшко.
Он отметил, что на сегодняшний день 100% медучреждений, оказывающих стационарную помощь, обеспечены дизельными генераторами на случай перебоев с электроэнергией.
Выяснилось, что еще до полномасштабного вторжения все медзаложы получили альтернативные источники энергии (например, генераторы). Это было предусмотрено на одном из этапов медицинской реформы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что ранее компания SpaceX Илона Маска обратилась в Миноборону США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.
Но впоследствии Маск заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink через некоторые терминалы в Украине. При этом в ноябре стало известно, что с конца октября у украинских военных перестали работать около 130 терминалов Starlink. Причина – отсутствие финансирования.