Медучреждениям в Украине передали более 400 терминалов Starlink, — Минздрав

На начало ноября в Украине учреждения здравоохранения получили более 400 терминалов спутниковой связи Starlink для бесперебойного доступа в интернет. Об этом 4 ноября в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы уже имеем более 400 Starlink, они переданы в работающие учреждения здравоохранения. В первую очередь терминалы передают прифронтовым учреждениям здравоохранения, для того чтобы они могли работать и с электронной системой здравоохранения и плюс имели доступ к интернета", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что на сегодняшний день 100% медучреждений, оказывающих стационарную помощь, обеспечены дизельными генераторами на случай перебоев с электроэнергией.

Выяснилось, что еще до полномасштабного вторжения все медзаложы получили альтернативные источники энергии (например, генераторы). Это было предусмотрено на одном из этапов медицинской реформы.

Напомним, что ранее компания SpaceX Илона Маска обратилась в Миноборону США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.

Но впоследствии Маск заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink через некоторые терминалы в Украине. При этом в ноябре стало известно, что с конца октября у украинских военных перестали работать около 130 терминалов Starlink. Причина – отсутствие финансирования.