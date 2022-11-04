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Медзакладам в Україні передали понад 400 терміналів Starlink, — МОЗ
Станом на початок листопада в Україні заклади охорони здоров'я отримали понад 400 терміналів супутникового зв'язку Starlink для безперебійного доступу до інтернету. Про це 4 листопада в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ми вже маємо понад 400 Starlink, вони передані до працюючих закладів охорони здоров'я. В першу чергу термінали передають прифронтовим закладам охорони здоров'я, для того, щоб вони могли працювати і з електронною системою охорони здоров'я і плюс мали доступ до інтернету", - розповів Ляшко.
Він зазначив, що на сьогодні 100% медустанов, які надають стаціонарну допомогу, забезпечені дизельними генераторами на випадок перебоїв із електроенергією.
З'ясувалося, що ще до повномасштабного вторгнення всі медзаклали отримали альтернативні джерела енергії (наприклад, генератори). Це було передбачено в одному з етапів медичної реформи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX Ілона Маска звернулася до Міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.
Але згодом Маск заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink через деякі термінали в Україні. При цьому в листопаді стало відомо, що з кінця жовтня у українських військових перестали працювати близько 130 терміналів Starlink. Причина - відсутність фінансування.