Украинские больницы подготовят к работе в условиях блекаута - Минздрав

Каждое медучреждение в Украине перестроит систему своей работы и должно быть готово к длительному отключению электроэнергии — вплоть до блекаута.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время совещания с руководителями департаментов здравоохранения, передает пресс-служба Минздрава.

"В настоящее время все медицинские учреждения, оказывающие стационарную и экстренную медицинскую помощь, обеспечены генераторами. Мы должны быть готовы к худшим сценариям, когда света может не быть по несколько дней, а больницы должны продолжать функционировать и спасать самое главное - жизнь людей", - отметил министр. .

Руководитель Минздрава обратил внимание, что если произойдет блекаута, то медучреждение также технически должны быть готовы к выполнению функции пунктов несокрушимости, вроде тех, которые сейчас открываются в Херсонской области. В регионе размещают специально оборудованные палатки, где можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефон, воспользоваться интернетом .

К отопительному сезону Минздрав готовился еще летом. Министерство работало над обеспечением поставок генераторов и терминалов Starlink в больницы.

"В настоящее время Минздрав совместно с Всемирным банком начал проект по закупке еще дополнительных 1100 генераторов, которые в сжатые сроки должны появиться в украинских больницах. Еще 170 генераторов для медучреждений предоставит ВОЗ", — добавил Ляшко.

Известно, что на начало ноября в Украине учреждения здравоохранения получили более 400 терминалов спутниковой связи Starlink для бесперебойного доступа в интернет.

При этом на сегодняшний день 100% медучреждений, оказывающих стационарную помощь, обеспечены дизельными генераторами на случай перебоев с электроэнергией.