В МОЗ рассказали, где можно получить медицинскую помощь и лекарства в Херсоне

Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень медучреждений, куда херсонцы могут обращаться по необходимости.

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Экстренная медицинская помощь:

Областной территориальный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – ул. О. Гончара, 6.

Станция экстренной медицинской помощи – ул. Ладычука, 148.

Подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Преображенская, 48.

Подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Старый УкрНИИЗС, 1.

Подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Ладычука, 148.

Подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Первая Полевая, 54.

Больницы Херсона, работающие круглосуточно:

Херсонская областная клиническая больница – проспект Ушакова, 67, приемное отделение.

Херсонская детская областная клиническая больница – ул. Украинская, 81, приемное отделение.

Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского – ул. Крымская, 138, приемное отделение.

Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных – ул. Комарова, 2, приемное отделение.

Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приемное отделение.

Аптеки:

Во время оккупации города большинство аптек прекратили работу. Они возобновят работу после разминирования территорий. Об этом сообщим впоследствии.

Где можно получить гуманитарное лекарство:

Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского:

Поликлиника №1 – ул. Крымская, 138.

Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных:

Поликлиника №1 – ул. Комарова, 2.

Поликлиника №2 – ул. Строителей, 20.

Поликлиника №3 – проезд Береговой, 3.

Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша:

Поликлиника №1 – пр. Ушакова, 21.

Поликлиника №2 – ул. Тираспольская, 62.

Поликлиника №3 – пр. 200-летия Херсона, 25.

Детская поликлиника №2 – ул. Циолковского, 52.

В Минздраве отметили, что уже с 14 ноября херсонцы смогут бесплатно получить по этим адресам необходимые лекарственные средства.

С 15 ноября на площади Свободы (ориентировочно в 11:00) будут работать представители международной организации "Врачи без границ".

Напомним, что Минздрав разрешил всем второй бустер от Covid-19 и вакцинацию детей с 5 лет.