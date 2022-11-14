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В МОЗ рассказали, где можно получить медицинскую помощь и лекарства в Херсоне
Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень медучреждений, куда херсонцы могут обращаться по необходимости.
Экстренная медицинская помощь:
Областной территориальный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – ул. О. Гончара, 6.
Станция экстренной медицинской помощи – ул. Ладычука, 148.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Преображенская, 48.
Подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Старый УкрНИИЗС, 1.
Подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Ладычука, 148.
Подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Первая Полевая, 54.
Больницы Херсона, работающие круглосуточно:
Херсонская областная клиническая больница – проспект Ушакова, 67, приемное отделение.
Херсонская детская областная клиническая больница – ул. Украинская, 81, приемное отделение.
Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского – ул. Крымская, 138, приемное отделение.
Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных – ул. Комарова, 2, приемное отделение.
Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приемное отделение.
Аптеки:
Во время оккупации города большинство аптек прекратили работу. Они возобновят работу после разминирования территорий. Об этом сообщим впоследствии.
Где можно получить гуманитарное лекарство:
Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского:
Поликлиника №1 – ул. Крымская, 138.
Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных:
Поликлиника №1 – ул. Комарова, 2.
Поликлиника №2 – ул. Строителей, 20.
Поликлиника №3 – проезд Береговой, 3.
Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша:
Поликлиника №1 – пр. Ушакова, 21.
Поликлиника №2 – ул. Тираспольская, 62.
Поликлиника №3 – пр. 200-летия Херсона, 25.
Детская поликлиника №2 – ул. Циолковского, 52.
В Минздраве отметили, что уже с 14 ноября херсонцы смогут бесплатно получить по этим адресам необходимые лекарственные средства.
С 15 ноября на площади Свободы (ориентировочно в 11:00) будут работать представители международной организации "Врачи без границ".
Напомним, что Минздрав разрешил всем второй бустер от Covid-19 и вакцинацию детей с 5 лет.