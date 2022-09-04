Австрия поможет в развитии медучреждений: Украина рассчитывает на "Охматдет" и реабилитационный центр во Львове

Украина и Австрия 4 сентября заключили межправительственное рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве в развитии проектов, в рамках реализации которого украинские власти хотят, в частности, взять кредиты на развитие медицинской сферы.

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Как сообщает Министерство экономики, документ подписали в польском Кракове руководитель ведомства Юлия Свириденко и министр труда и экономики Австрии Мартин Кохер.

В соответствии с соглашением, правительства Украины и Австрии договорились об использовании экономического потенциала для укрепления двусторонних экономических отношений; содействии развитию современной социальной и учебной инфраструктуры, в частности, развитию сети современных медицинских, профессионально-технических учебных заведений и содействии развитию рынка страховой медицины в Украине.

Также стороны договорились об активизации двусторонних экономических отношений в сфере инвестиций, инноваций и реализации экономических проектов, особенно в области медицинских технологий и учреждений здравоохранения, но не ограничиваясь ими.

"Надеемся, что подписанное сегодня соглашение позволит нам начать ряд важных проектов, в частности, в сфере здравоохранения. Среди первоочередных - строительство и оснащение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и современной университетской клиники в Киеве, а также создание Национального реабилитационного центра во Львове”, - отметила Свириденко.

По ее словам, ориентировочная стоимость этих проектов составит более 500 миллионов евро. Для реализации этих проектов будет привлечено связанное льготное долгосрочное финансирование под гарантии европейских экспортных кредитных агентств.

Ожидается, что эффективная ставка привлечения средств не превысит 3% годовых, а срок заимствования будет составлять до 14 лет. В Минэкономики подчеркивают, что такое льготное целевое финансирование социально-значимых проектов является хорошей альтернативой и дополнением к более дорогим и краткосрочным обязательствам, обычно заимствуемым для пополнения оборотных средств государственного бюджета.

Министр также выразила благодарность австрийским партнерам за финансовую и гуманитарную помощь Украине и за инициативу Австрии взять шефство в восстановлении Запорожской области, которая требует разминирования территории, восстановления жилищной, образовательной, медицинской инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства, разрушенных во время войны.

Напомним, что на базе функционирующей больницы во Львовской области намерены открыть современный специализированный центр протезирования, реконструкции и лечения ПТСР для пострадавших от войны.