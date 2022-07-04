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Австрия готова помочь отстраивать интернет-инфраструктуру Украины - Минцифры
Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встретился с Госсекретарем по делам цифровизации и телекоммуникаций Федерального правительства Австрии Флорианом Турски. Страна заинтересована в обмене опытом цифровизации услуг и приложением "Дія", а также готова помочь с восстановлением поврежденной интернет-инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
В ходе встречи украинская сторона рассказала об опыте цифровизации Украины во время широкомасштабной войны.
"Представители Австрии были поражены тем, как быстро мы внедрили цифровые документы в Дія, как активно продолжаем запускать новые услуги и как держим цифровой фронт", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме этого, Австрия заинтересована в обмене с Украиной опытом цифровизации услуг и приложением "Дія", а также готова помочь с восстановлением поврежденной интернет-инфраструктуры.
В Минцифре подчеркнули, что из-за российского вторжения прекратили работать более трех тысяч базовых станций мобильных операторов.
Также отметим, что 4 июля в швейцарском Лугано начнется Конференция по восстановлению Украины. Украинская делегация представит проект соответствующего Плана и видения послевоенного развития страны.
К открытию мероприятия в онлайн-режиме присоединится Президент Украины. В конференции также примут участие представители более 50 стран и международных организаций.