Австрия готова помочь отстраивать интернет-инфраструктуру Украины - Минцифры

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встретился с Госсекретарем по делам цифровизации и телекоммуникаций Федерального правительства Австрии Флорианом Турски. Страна заинтересована в обмене опытом цифровизации услуг и приложением "Дія", а также готова помочь с восстановлением поврежденной интернет-инфраструктуры Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В ходе встречи украинская сторона рассказала об опыте цифровизации Украины во время широкомасштабной войны.

"Представители Австрии были поражены тем, как быстро мы внедрили цифровые документы в Дія, как активно продолжаем запускать новые услуги и как держим цифровой фронт", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Австрия заинтересована в обмене с Украиной опытом цифровизации услуг и приложением "Дія", а также готова помочь с восстановлением поврежденной интернет-инфраструктуры.

В Минцифре подчеркнули, что из-за российского вторжения прекратили работать более трех тысяч базовых станций мобильных операторов.

Также отметим, что 4 июля в швейцарском Лугано начнется Конференция по восстановлению Украины. Украинская делегация представит проект соответствующего Плана и видения послевоенного развития страны.

К открытию мероприятия в онлайн-режиме присоединится Президент Украины. В конференции также примут участие представители более 50 стран и международных организаций.