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Французский регион выделит €1,1 млн на восстановление Киевской и Черниговской областей
Французский регион Иль-де-Франс рассматривает возможность патронажа по восстановлению Киевской и Черниговской областей.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Отмечается, что французские эксперты смогут дать Украине собственную оценку ревитализации разрушенных районов, а также принять участие в разработке генпланов, привлекая лучший опыт урбанистики.
"Отдельно важно отметить возможность использования французского опыта и практик по переработке и утилизации отходов, в частности – в сфере сельского хозяйства", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, руководство территории уже приняло решение о выделении 1,1 млн. евро на проекты поддержки Украины. Теперь необходимо определить конкретные действия по восстановлению Черниговской и Киевской областей.
По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, для Украины важно не просто восстановление инфраструктуры и жилья, которыми они были до вторжения РФ, а восстановление по новым принципам и подходам.
"Речь идет о современном городском планировании, энергоэффективности, доступности и удобстве для жителей. Мы должны использовать новейшие подходы для создания транспортной, образовательной, рекреационной и в целом всей городской инфраструктуры", - отметила Свириденко.
Министр экономики добавила, что привлечение экспертов, инструментов и методик по построению высокоэффективной экономики, которую имеет Иль-де-Франс, поможет сделать Киевскую и Черниговскую драйверами развития страны.
Напомним, местные власти столицы выделили из городского бюджета почти 600 миллионов гривен на реконструкцию и капремонт жилых домов и помещений социальной инфраструктуры Киева, поврежденных обстрелами российских захватчиков. Также на эти цели правительство пообещало предоставить Киеву 200 миллионов гривен.