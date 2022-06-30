Французький регіон виділить €1,1 млн на відновлення Київщини та Чернігівщини

Французький регіон Іль-де-Франс розглядає можливість патронажу над відновленням Київської та Чернігівської областей.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що французькі експерти зможуть надати Україні власну оцінку ревіталізації зруйнованих районів, а також взяти участь у розробці генпланів, залучивши найкращий досвід урбаністики.

"Окремо важливо відзначити можливість використання французького досвіду та практик з переробки та утилізації відходів, зокрема – у сфері сільського господарства", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, керівництво території вже ухвалило рішення про виділення 1,1 млн євро на проекти підтримки України. Наразі необхідно визначити конкретні дії з відновлення Чернігівської та Київської областей.

За словами голови Мінекономіки Юлії Свириденко, для України важливе не просто відновлення інфраструктури та житла, якими вони були до вторгнення РФ, а відновлення за новими принципами та підходами.

"Йдеться про сучасне міське планування, енергоефективність, доступність та зручність для мешканців. Ми маємо використовувати новітні підходи для створення транспортної, освітньої, рекреаційної та загалом всієї міської інфраструктури”, - зауважила Свириденко.

Міністр економіки додала, що залучення експертів, інструментів та методик з побудови високоефективної економіки, яку має Іль-де-Франс, допоможе зробити Київщину і Чернігівщину драйверами розвитку країни.

Нагадаємо, місцева влада столиці виділила з міського бюджету майже 600 мільйонів гривень на реконструкцію та капремонт житлових будинків та приміщень соціальної інфраструктури Києва, пошкоджених обстрілами російських загарбників. Також на ці цілі уряд пообіцяв надати Києву 200 мільйонів гривень.