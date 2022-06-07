Скільки коштуватиме Україні відновлення зруйнованого війною житла і хто заплатить за його відбудову

Поки експерти сперечаються з приводу того, за скільки місяців завершиться війна, а з нею і обстріли житлових будинків, в Україні вже потроху починають відновлювати житловий фонд. Поки що, у далеких від фронту містах.

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Наприклад, у кінці травня київська місцева влада виділила майже 600 млн грн на реконструкцію та капітальний ремонт пошкоджених обстрілами житлових будинків та приміщень соціальної інфраструктури столиці. Відновити у столиці потрібно майже 390 будівель. З них понад 220 – це житлові будинки. Це при тому, що Київ і досі зазнає ракетних ударів, - останній приліт мав місце 5 червня.

Перед цим у Харкові, який наразі більше потерпає від обстрілів, розпочалося будівництво житла для тих, хто втратив його через війну. Під час будівництва нових мікрорайонів пообіцяли врахувати "досвід, здобутий під час війни". Зазначимо, що внаслідок російської агресії вже знищено близько 30% житлового фонду Харкова . Загалом же у Харківській області від початку широкомасштабного вторгнення російських військ було зруйновано 2229 будинків.

Поки війна не добігла кінця, зарано говорити про масштаби пошкоджень житлового фонду по країні в цілому. Через це про необхідний для відбудови обсяг коштів можна говорити лише орієнтовно. Як – і про те, хто це відновлення профінансує.

Як підкреслив у коментарі Delo.ua голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, місяць тому кількість житлових багатоквартирних будинків по всій країні, які так чи інакше постраждали від обстрілів, складала до 8,2 тис. Але з того часу значних руйнувань зазнали Краматорськ, Лисичанськ, Слов'янськ, Сіверодонецьк та багато інших населених пунктів, тому, згідно з припущеннями експерта, кількість таких будинків точно перевищила поріг у 9 тис. будинків. Озвучити точну суму коштів, необхідних на відбудову, неможливо, адже для цього потрібно повне технічне обстеження всього житлового фонду. Адже якісь будівлі потребуватимуть ремонту, а велика їх частка - зносу.

Хто і скільки заплатить за відновлення житлового фонду

За словами Олега Попенко, щоб оцінити вартість відновлення житлового фонду, можна взяти у розрахунки тільки половину пошкоджених по всій Україні будинків – 4,5 тис будівель в середньому на 100 квартир. Йдеться про будинки, які вже точно вимагатимуть капітального, а не легкого ремонту.

" Цілком провести капітальний ремонт житлового будинку на сто квартир – вкласти орієнтовно $1 млн. Якщо 4,5 тис. будинків – це $4,5 млрд . Це орієнтовно 140 млрд грн за нинішнім курсом", – прогнозує майбутні витрати Олег Попенко.

Згідно ж із чинним законодавством, відшкодування руйнувань будинків у приватній спільній чи сумісній власності має відбуватися коштом агресора. А отже коли це може відбутися і чи відбудеться взагалі – невідомо. Німеччина, наприклад, виплачувала репарації постраждалим у Другій світовій аж до 2009 року. На думку президента Конфедерації будівельників України Льва Парцхаладзе, питання репарацій від РФ викликає сумніви. При цьому за його оцінками на побудову нового житлового фонду знадобиться близько $50 млрд.

"Якщо не отримаємо відшкодувань з боку РФ, то покладатися будемо на допомогу від Євросоюзу і США, під яку створять спеціальний фонд відновлення житлового фонду. Я щодня спілкуюся з представниками будівельного бізнесу багатьох країн. Вони готові нам допомагати", – каже Лев Парцхаладзе.

За його словами європейські кредитори і забудовники хоч і виражають готовність співпрацювати, але вкладатимуть гроші у відбудову лише після завершення війни. До цього моменту мало хто готовий витрачати кошти на будинки, що можуть бути зруйновані. Якщо по завершенню війни іноземні інвестори, фонди та державні інституції направлять кошти в Україну, то саме будівництво розпочнеться мінімум за півроку через різноманітні бюрократичні процедури, вважає Парцхаладзе. "Схожа ситуація біла кілька років тому, коли на відновлення житлового фонду на Донбасі вже були достатні $600 млн, але сам процес стартував аж за три роки. Тут, звичайно, такого затягування часу не буде, але йдеться точно не про тижні", – підкреслив експерт.

Скільки коштуватиме технічне обстеження

Період відбудови – справа десятиліть, переконаний Олег Попенко. Великий обсяг роботи - це технічне обстеження постраждалої нерухомості. І на це теж потрібні великі кошти. За оцінками експертів, на кожен будинок в середньому – до 50 тис. грн . Саме технічне обстеження покаже, у якому стані перебувають стелі, покрівлі, підвали, труби тощо, бо наразі невідомо, що конкретно пошкодили уламки, снаряди чи вибухова хвиля. Якщо взяти 9 тис. постраждалих будинків, то сумарно на цю процедуру доведеться витратити близько 450 млн грн.

Втім, припустимо, що Україна отримає на відбудову житлового фонду усі необхідні кошти. навіть у цьому випадку процес не буде швидким. "У найкращі часи, маючи документи, землю, ресурси, робітників, в Україні будували по 8 млн кв. м на рік. Таким чином, згідно з моїми підрахунками, для відновлення усього пошкодженого житлового фонду з розрахунку на квартиру у 100 "квадратів" піде до 10 років", – говорить Попенко. І це тільки виходячи з рівня пошкоджень, актуального на початок літа.

Будувати будуть по-новому

Важливе місце займає й питання - що і як будуватимуть на заміну зруйнованому житлу. Нещодавно президент Володимир Зеленський взагалі запропонував проаналізувати доцільність відновлення ушкоджених панельних будинків, які показали свою небезпечність у випадку обстрілів. При цьому він заявив, що потрібно також враховувати програму енергозбереження для нового житлового фонду.

Крім того, за його словами, у планах є зведення в Україні нових будинків з облаштованими бомбосховищами. Проте щодо цього пункту у єкспертів є певний скепсис. "Я сумніваюсь, що сучасні будинки зводитимуть зі сховищами. Найімовірніше, йтиметься про розподіл сховищ по районах, кварталах. Ще президент говорив про зведення нових енергоефективних будинків. А це суттєво збільшує вартість будівництва у півтора рази – $7-10 млрд", – акцентує експерт.