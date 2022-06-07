Сколько будет стоить Украине восстановление разрушенного войной жилья и кто заплатит за его восстановление

Пока эксперты спорят по поводу того, через сколько месяцев завершится война, а с ней и обстрелы жилых домов, в Украине уже понемногу начинают возобновлять жилищный фонд. Пока, в далеких от фронта городах.

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Например, в конце мая киевские власти выделили почти 600 млн грн на реконструкцию и капитальный ремонт поврежденных обстрелами жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы. Восстановить в Киеве нужно около 390 зданий. Из них более 220 – это жилые дома. Это при том, что Киев до сих пор испытывает ракетные удары, - последний прилет имел место 5 июня.

Перед этим в Харькове, который больше страдает от обстрелов, началось строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны. Во время строительства новых микрорайонов пообещали учесть "опыт, полученный во время войны". Отметим, что в результате российской агрессии уже уничтожено около 30% жилищного фонда Харькова . Всего же в Харьковской области с начала широкомасштабного вторжения российских войск было разрушено 2229 домов.

Пока война продолжается, рано говорить о масштабах повреждений жилищного фонда по стране в целом. Поэтому о необходимом для восстановления объеме средств можно говорить лишь ориентировочно. Как и о том, кто это восстановление профинансирует.

Как подчеркнул в комментарии Delo.ua председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, месяц назад количество жилых многоквартирных домов по всей стране, так или иначе пострадавших от обстрелов, составляло до 8,2 тыс. Но с тех пор значительные разрушения получили Краматорск, Лисичанск, Славянск, Северодонецк и другие населенные пункты, поэтому, согласно предположениям эксперта, количество поврежденного жилья точно превысило порог в 9 тыс. домов. Озвучить точную сумму средств, необходимых для восстановления, невозможно, ведь для этого требуется полное техническое обследование всего жилищного фонда. Ведь какие-то здания будут нуждаться в ремонте, а большая их доля будет подлежать сносу.

Кто и сколько заплатит за восстановление жилого фонда

По словам Олега Попенко, чтобы оценить стоимость восстановления жилого фонда, можно взять в расчет только половину поврежденных по всей Украине домов – 4,5 тыс. зданий в среднем на 100 квартир. Речь идет о домах, которые точно потребуют капитального, а не легкого ремонта.

" Для того, чтобы провести капитальный ремонт жилого дома на сто квартир – нужно вложить ориентировочно $1 млн. Если 4,5 тыс. домов – это $4,5 млрд. Это ориентировочно 140 млрд грн по нынешнему курсу", – прогнозирует будущие расходы Олег Попенко.

Согласно же действующему законодательству, возмещение за разрушенный дом, находящийся в частной, общей или совместной собственности, должен выплачивать агрессор. А значит, когда это может произойти и произойдет ли вообще – неизвестно. Германия, например, выплачивала репарации пострадавшим во Второй мировой вплоть до 2009 года. По мнению президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, вопрос получения репараций от РФ вызывает сомнения. При этом, п о его оценкам на строительство нового жилищного фонда понадобится около $50 млрд.

"Если не получим возмещений от РФ, то будем полагаться на помощь от Евросоюза и США, под которую создадут специальный фонд восстановления жилищного фонда. Я ежедневно общаюсь с представителями строительного бизнеса многих стран. Они готовы нам помогать", – говорит Лев Парцхаладзе.

По его словам, европейские кредиторы и застройщики хоть и выражают готовность сотрудничать, но будут вкладывать деньги в восстановление только после завершения войны. До того немногие готовы тратить средства на дома, которые могут быть разрушены. Если по завершению войны иностранные инвесторы, фонды и государственные учреждения направят средства в Украину, то само строительство начнется минимум через полгода из-за различных бюрократических процедур, считает Парцхаладзе. "Похожая ситуация была несколько лет назад, когда на восстановление жилищного фонда на Донбассе уже было собрано $600 млн, но сам процесс стартовал аж за три года. Здесь, конечно, такой затяжки времени не будет, но речь идет точно не о неделях", - подчеркнул эксперт.

Сколько будет стоить техническое обследование

Период восстановления – дело десятилетий, убежден Олег Попенко. Большой объем работы, которую нужно проделать еще до строителства – это техническое обследование пострадавшей недвижимости. И на это тоже требуются большие средства. По оценкам экспертов, на каждый дом в среднем – до 50 тыс. грн. Именно техническое обследование покажет, в каком состоянии находятся потолки, криши, подвалы, трубы и т.д. Пока же неизвестно, что конкретно повредили обломки, снаряды или взрывная волна. Если взять 9 тыс. пострадавших домов, то суммарно на эту процедуру придется потратить около 450 млн. грн.

Впрочем, предположим, что Украина получит на восстановление жилищного фонда все необходимые средства. Даже в этом случае процесс не будет быстрым. "В лучшие времена, имея документы, землю, ресурсы, рабочих, в Украине строили по 8 млн кв. м в год. Таким образом, согласно моим подсчетам, для восстановления всего поврежденного жилого фонда в расчете на квартиру в 100 "квадратов" уйдет до 10 лет", – говорит Попенко. И это только исходя из уровня повреждений, актуального до начала лета.

Строить будут по-новому

Важное место занимает и вопрос - что и как будут строить на смену разрушенному жилью. Недавно президент Владимир Зеленский вообще предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, показавших свою ненадежность в случае с обстрелами. При этом он заявил, что следует также учитывать программу энергосбережения для нового жилищного фонда.

Кроме того, по его словам, в планах есть строительство в Украине новых домов с обустроенными бомбоубежищами. Однако по этому пункту у экспертов есть определенный скепсис. "Я сомневаюсь, что современные дома будут возводить с убежищами. Скорее всего, речь пойдет о распределении укрытий по районам, кварталам. Еще президент говорил о возведении новых энергоэффективных домов. А это увеличивает стоимость строительства в полтора раза – $7-10 млрд", – акцентирует эксперт .