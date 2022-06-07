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Сколько будет стоить Украине восстановление разрушенного войной жилья и кто заплатит за его восстановление
Пока эксперты спорят по поводу того, через сколько месяцев завершится война, а с ней и обстрелы жилых домов, в Украине уже понемногу начинают возобновлять жилищный фонд. Пока, в далеких от фронта городах.
Например, в конце мая киевские власти выделили почти 600 млн грн на реконструкцию и капитальный ремонт поврежденных обстрелами жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы. Восстановить в Киеве нужно около 390 зданий. Из них более 220 – это жилые дома. Это при том, что Киев до сих пор испытывает ракетные удары, - последний прилет имел место 5 июня.
Перед этим в Харькове, который больше страдает от обстрелов, началось строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны. Во время строительства новых микрорайонов пообещали учесть "опыт, полученный во время войны". Отметим, что в результате российской агрессии уже уничтожено около 30% жилищного фонда Харькова. Всего же в Харьковской области с начала широкомасштабного вторжения российских войск было разрушено 2229 домов.
Пока война продолжается, рано говорить о масштабах повреждений жилищного фонда по стране в целом. Поэтому о необходимом для восстановления объеме средств можно говорить лишь ориентировочно. Как и о том, кто это восстановление профинансирует.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как подчеркнул в комментарии Delo.ua председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, месяц назад количество жилых многоквартирных домов по всей стране, так или иначе пострадавших от обстрелов, составляло до 8,2 тыс. Но с тех пор значительные разрушения получили Краматорск, Лисичанск, Славянск, Северодонецк и другие населенные пункты, поэтому, согласно предположениям эксперта, количество поврежденного жилья точно превысило порог в 9 тыс. домов. Озвучить точную сумму средств, необходимых для восстановления, невозможно, ведь для этого требуется полное техническое обследование всего жилищного фонда. Ведь какие-то здания будут нуждаться в ремонте, а большая их доля будет подлежать сносу.
Кто и сколько заплатит за восстановление жилого фонда
По словам Олега Попенко, чтобы оценить стоимость восстановления жилого фонда, можно взять в расчет только половину поврежденных по всей Украине домов – 4,5 тыс. зданий в среднем на 100 квартир. Речь идет о домах, которые точно потребуют капитального, а не легкого ремонта.
" Для того, чтобы провести капитальный ремонт жилого дома на сто квартир – нужно вложить ориентировочно $1 млн. Если 4,5 тыс. домов – это $4,5 млрд. Это ориентировочно 140 млрд грн по нынешнему курсу", – прогнозирует будущие расходы Олег Попенко.
Согласно же действующему законодательству, возмещение за разрушенный дом, находящийся в частной, общей или совместной собственности, должен выплачивать агрессор. А значит, когда это может произойти и произойдет ли вообще – неизвестно. Германия, например, выплачивала репарации пострадавшим во Второй мировой вплоть до 2009 года. По мнению президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, вопрос получения репараций от РФ вызывает сомнения. При этом, по его оценкам на строительство нового жилищного фонда понадобится около $50 млрд.
"Если не получим возмещений от РФ, то будем полагаться на помощь от Евросоюза и США, под которую создадут специальный фонд восстановления жилищного фонда. Я ежедневно общаюсь с представителями строительного бизнеса многих стран. Они готовы нам помогать", – говорит Лев Парцхаладзе.
По его словам, европейские кредиторы и застройщики хоть и выражают готовность сотрудничать, но будут вкладывать деньги в восстановление только после завершения войны. До того немногие готовы тратить средства на дома, которые могут быть разрушены. Если по завершению войны иностранные инвесторы, фонды и государственные учреждения направят средства в Украину, то само строительство начнется минимум через полгода из-за различных бюрократических процедур, считает Парцхаладзе. "Похожая ситуация была несколько лет назад, когда на восстановление жилищного фонда на Донбассе уже было собрано $600 млн, но сам процесс стартовал аж за три года. Здесь, конечно, такой затяжки времени не будет, но речь идет точно не о неделях", - подчеркнул эксперт.
Сколько будет стоить техническое обследование
Период восстановления – дело десятилетий, убежден Олег Попенко. Большой объем работы, которую нужно проделать еще до строителства – это техническое обследование пострадавшей недвижимости. И на это тоже требуются большие средства. По оценкам экспертов, на каждый дом в среднем – до 50 тыс. грн. Именно техническое обследование покажет, в каком состоянии находятся потолки, криши, подвалы, трубы и т.д. Пока же неизвестно, что конкретно повредили обломки, снаряды или взрывная волна. Если взять 9 тыс. пострадавших домов, то суммарно на эту процедуру придется потратить около 450 млн. грн.
Впрочем, предположим, что Украина получит на восстановление жилищного фонда все необходимые средства. Даже в этом случае процесс не будет быстрым. "В лучшие времена, имея документы, землю, ресурсы, рабочих, в Украине строили по 8 млн кв. м в год. Таким образом, согласно моим подсчетам, для восстановления всего поврежденного жилого фонда в расчете на квартиру в 100 "квадратов" уйдет до 10 лет", – говорит Попенко. И это только исходя из уровня повреждений, актуального до начала лета.
Строить будут по-новому
Важное место занимает и вопрос - что и как будут строить на смену разрушенному жилью. Недавно президент Владимир Зеленский вообще предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, показавших свою ненадежность в случае с обстрелами. При этом он заявил, что следует также учитывать программу энергосбережения для нового жилищного фонда.
Кроме того, по его словам, в планах есть строительство в Украине новых домов с обустроенными бомбоубежищами. Однако по этому пункту у экспертов есть определенный скепсис. "Я сомневаюсь, что современные дома будут возводить с убежищами. Скорее всего, речь пойдет о распределении укрытий по районам, кварталам. Еще президент говорил о возведении новых энергоэффективных домов. А это увеличивает стоимость строительства в полтора раза – $7-10 млрд", – акцентирует эксперт .