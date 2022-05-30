У Києві розпочинають реконструкцію житлових будинків та приміщень соціальної інфраструктури

Місцева влада столиці виділила з міського бюджету майже 600 мільйонів гривень на реконструкцію та капремонт житлових будинків та приміщень соціальної інфраструктури Києва, пошкоджених обстрілами російських загарбників.

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Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, на ці цілі уряд пообіцяв надати Києву 200 мільйонів гривень.

"Дуже розраховуємо на це. Адже відновити у столиці потрібно майже 390 будівель. З них понад 220 – це житлові будинки", - зазначив Кличко.

До списку об'єктів соціальної інфраструктури входять медустанови, садки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі.

Роботи з відновлення пошкоджених будинків розпочнуться незабаром.

Раніше будівництво житла для тих, хто втратив його через війну, стартувало в Харкові. Під час будівництва нових мікрорайонів врахують "досвід, здобутий під час війни". У свою чергу президент України Володимир Зеленський припустив, що під час відновлення України після війни необхідно звести до нуля кількість панельних будинків у країні.