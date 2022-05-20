У Харкові почали будувати нове житло

У Харкові розпочалося будівництво житла для тих, хто втратив його через війну. Під час будівництва нових мікрорайонів врахують "досвід, здобутий під час війни".

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок війни близько 30% житлового фонду знищено. Багато харків'ян втратили будинки, тому до будівництва нового житла приступили без зволікань.

"Зараз ми почали добудовувати будинки, які розпочали ще до війни. До міста повертаються будівельники та техніки, починається робота. І я впевнений, що ми швидко наберемо колосальну динаміку та відбудуємо дуже багато", - зазначив Ігор Терехов.

Також він наголосив, що при будівництві нових мікрорайонів обов'язково врахують досвід, здобутий під час війни.

"Поки що у нас є такий сусід, з існуючим зараз режимом, перш за все, ми зобов'язані думати про заходи безпеки. Тому у всіх будинках, школах та дитячих садках обов'язково з'являться бомбосховища", – зазначив мер.

Зазначимо, у Харкові метрополітен відновить перевезення пасажирів у вівторок, 24 травня.