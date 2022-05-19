Близько 25% території Харківської області перебувають під окупацією, - голова ОВА

Під окупацією армії Російської Федерації перебуває близько 25% території Харківської області.

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Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю "Фокус".

"Приблизно 20-25% території Харківської області наразі знаходиться під окупацією. Спочатку було окуповано 22 територіальні громади, зараз уже менше - цей показник зменшується фактично щодня", - наголосив Синєгубов.

За його словами, ворог зараз зосередив свою увагу на утриманні позицій.

"Однак чим далі ми просуваємося, тим важче, тому що ворог зараз зосередив свою увагу на утриманні позицій. Тобто, це не сценарій Києва, Сум чи Чернігова, коли ворог уже зрозумів, що він цю битву програв і відійшов, змінивши свою тактику. Тут він тримається - і ми, ціною життя наших захисників, виборюємо кожен метр нашої території", - додав він.

Нагадаємо, Збройні сили України, починаючи з 5 травня, у Харківській області звільнили 23 населені пункти. Водночас російська армія намагається стримати наступ та вихід ЗСУ до державного кордону. Для цього окупанти посилили обстріл українських позицій.