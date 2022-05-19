ВСУ звільнили вже 23 населені пункти у Харківській області, - Генштаб

Збройні сили України, починаючи з 5 травня, у Харківській області звільнили 23 населені пункти.

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Про це повідомив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов у ході брифінгу.

За його словами, російська армія намагається стримати наступ та вихід ЗСУ до державного кордону. Для цього окупанти посилили обстріл українських позицій.

"На Харківському напрямку діями наших військ, починаючи з 5 травня, вже звільнено 23 населені пункти", - сказав Громов.

Нагадаємо, Збройні сили України 5 травня пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках. Вже за 10 днів ВСУ вдалося наблизитися до держкордону в Харківській області. Водночас, за словами голови ОДА, повертатися до області наразі небезпечно.