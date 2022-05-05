ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у розмові з генералом США Марком Міллі, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках.

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"Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема про переміщення основних зусиль супротивника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної та Торського продовжуються запеклі бої, а також перехід сил оборони України у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямах", — розповів Залужний у своєму Facebook.

Головнокомандувач ВСУ також поінформував свого колегу про необхідність надати Україні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, наголосивши, що українські військові проходять навчання на сучасних видах озброєнь.

Залужний звернув увагу Міллі на те, що росіяни застосовують крилаті ракети з бомбардувальників Ту-160 з Каспійського моря.

Раніше Генштаб повідомляв, що на Ізюмському напрямку окупанти силами окремих підрозділів робили спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Російська армія зосереджувала основні зусилля на Ізюмському напрямку, проте ЗСУ успішно відбивали всі атаки та змогли перейти від оборони до наступу.