ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в разговоре с генералом США Марком Милли, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях.

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"Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях", – рассказал Залужный в своем Facebook.

Главнокомандующий ВСУ также проинформировал своего коллегу о необходимости предоставить Украине ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS, отметив, что украинские военные проходят обучение на современных видах вооружений.

Залужный обратил внимание Милли на то, что россияне применяют крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-160 с Каспийского моря.

Ранее Генштаб сообщал, что на Изюмском направлении оккупанты силами отдельных подразделений предпринимали попытки наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Российская армия сосредоточивала основные усилия на Изюмском направлении, однако ВСУ успешно отбивали все атаки и смогли перейти от обороны к наступлению.