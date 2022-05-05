- Тип
- Важно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в разговоре с генералом США Марком Милли, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях.
"Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях", – рассказал Залужный в своем Facebook.
Главнокомандующий ВСУ также проинформировал своего коллегу о необходимости предоставить Украине ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS, отметив, что украинские военные проходят обучение на современных видах вооружений.
Залужный обратил внимание Милли на то, что россияне применяют крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-160 с Каспийского моря.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее Генштаб сообщал, что на Изюмском направлении оккупанты силами отдельных подразделений предпринимали попытки наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Российская армия сосредоточивала основные усилия на Изюмском направлении, однако ВСУ успешно отбивали все атаки и смогли перейти от обороны к наступлению.