Российская армия наращивает темпы наступления, основные усилия сосредоточены на Изюмском направлении, - Генштаб

Российская армия наращивает темпы наступления и наиболее активно действует на Слобожанском и Донецком направлениях, перебрасывает дополнительные силы под Изюм, стремится окружить защитников Украины на востоке, готовится форсировать Северский Донец.

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с тем, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

Путем содержания соответствующего комплекта войск враг пытается обеспечить содержание резервов Вооруженных сил Украины на Северском направлении и не допустить их перемещения в Восточную операционную зону.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневые поражения артиллерией по городу Харькову.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

С целью усиления наступающей группировки в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.

Для выполнения указанной цели на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово.

На Авдеевском направлении, с целью захвата Марьинки и Очеретиного, противник оказывает интенсивное огневое воздействие.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

На Таврическом направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров с целью введения в заблуждение и недопущения опрокидывания наших войск на другие направления.

Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Южнобужском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается производить огненное поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Затока.

"За предыдущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск были поражены восемь воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня. Российские оккупанты продолжают нести потери и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 6 атак врага, уничтожены 5 танков, 1 артиллерийская система, 22 единицы бронированной техники, 1 автомобиль и 1 зенитная установка", — сообщают в Генштабе.