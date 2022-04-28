Російська армія нарощує темпи наступу, основні зусилля зосереджені на Ізюмському напрямі, - Генштаб

Російська армія нарощує темпи наступу та найактивніше діє на Слобожанському та Донецькому напрямах, перекидає додаткові сили під Ізюм, прагне оточити захисників України на сході, готується форсувати Сіверський Донець.

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Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з тим, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти надають інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається у Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках істотних змін у діяльності підрозділів супротивника не відзначено.

Шляхом утримання відповідного комплекту військ ворог намагається забезпечити утримання резервів Збройних сил України на Сіверському напрямку і не допустити їх переміщення до Східної операційної зони.

На Слобожанському напрямі угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневі ураження артилерією по місту Харкову.

Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямі. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулігівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Камишеваха.

З метою посилення наступного угруповання до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітрянодесантних військ, а також до 500 одиниць техніки.

На Донецькому напрямку Угруповання супротивника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджено на оточенні угруповання військ Сил оборони.

Для виконання зазначеної мети на Лиманському напрямі ворог покращив тактичне становище, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи щодо форсування річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове.

На Авдіївському напрямку, з метою захоплення Мар'їнки та Очеретиного, противник має інтенсивний вогневий вплив.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

На Таврійському напрямку підрозділи супротивника продовжують проведення демонстраційних дій та маневрів з метою введення в оману та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки.

Окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8.

На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджується на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Ворог внаслідок штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається завдавати вогняної поразки за позиціями наших військ у районах населених пунктів Олександрівка та Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощують підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

З метою коригування та оцінки результатів вогневої поразки ворог провів повітряну розвідку у районі населеного пункту Затока.

"За попередню добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ було уражено вісім повітряних цілей: один літак, одна крилата ракета та шість БПЛА оперативно-тактичного рівня. Російські окупанти продовжують зазнавати втрат і на суші. Тільки на території Донецької та Луганської областей минулої доби відбито 6 атак ворога, знищено 5 танків, 1 артилерійську систему, 22 одиниці броньованої техніки, 1 автомобіль та 1 зенітну установку", — повідомляють у Генштабі.