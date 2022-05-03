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ВСУ освободили еще один поселок в Харьковской области, - Геращенко
Вооруженные Силы Украины освободили поселок Молодова в Харьковской области.
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Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
"92-я бригада освободила поселок Молодова, что рядом со Старым Салтовым в Харьковской области", - написал Геращенко.
Напомним, 23 апреля российские войска нанесли 56 ударов в Харьковской области, но сумели отвоевать у врага еще три населенных пункта в Харьковской области - села Безруки, Слатино, Прудянку.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По состоянию на 1 мая, оккупанты продолжают обстрел Харькова и области из артиллерии и реактивных систем залпового огня: пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта.