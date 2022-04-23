Оккупанты нанесли 56 ударов на Харьковщине, но ВСУ освободили там еще три села - глава Харьковской ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 56 ударов на Харьковщине, но сумели отбить у врага еще три населенных пункта в Харьковской области - села Безруки, Слатино, Прудянку.

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За прошедшие сутки в Харьковской области противник продолжил атаковать населенные пункты - войска РФ нанесли 56 ударов, в результате которых погибли 2 человека и еще были 19 ранены. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

“Украинские защитники продолжают удерживать оборонные рубежи в области, наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня продолжались ожесточенные бои”, - сообщает Синегубов.

По его словам, силам ВСУ удалось несмотря на обстрелы выбить руссийские войска из населенных пунктов Безруки, Слатино и Прудянка Дергачевского района области и закрепится там на позициях.

Ранее, 20 апреля, в Харьковской области нашли законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 млн.

19 апреля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия фактически проиграла битву за Харьков.