Окупанти завдали 56 ударів на Харківщині, але ЗСУ звільнили там ще три села – голова Харківської ОВА

Минулої доби російські війська завдали 56 ударів на Харківщині, але зуміли відбити у ворога ще три населені пункти в Харківській області - села Безруки, Слатине, Прудянку.

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Минулої доби в Харківській області противник продовжив атакувати населені пункти - війська РФ завдали 56 ударів, внаслідок яких загинули 2 людини і ще були 19 поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов у своєму телеграм-каналі.

“ Українські захисники продовжують утримувати оборонні рубежі в області, наші ЗСУ вчинили успішний контрнаступ, учора вранці розпочали наступальні операції на ворога. Упродовж дня тривали запеклі бої”, - повідомляє Синегубов.

За його словами, силам ЗСУ вдалося попри обстріл вибити російські війська з населених пунктів Безруки, Слатине та Прудянка Дергачівського району області та закріпиться там на позиціях.

Раніше, 20 квітня, у Харківській області знайшли законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн.

19 квітня голова Харківської ОВ Олег Синегубов повідомив , що російська армія фактично програла битву за Харків.