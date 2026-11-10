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У центрі Києва на три тижні обмежать рух: яку вулицю ремонтуватимуть
У Києві з 10 до 30 листопада частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Богдана Хмельницького у Шевченківському районі. На цій ділянці комунальники ремонтуватимуть аварійне дорожнє покриття.
Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба КМДА.
Де саме обмежать рух у Києві
Обмеження діятимуть на відрізку вулиці Богдана Хмельницького завдовжки близько 300 метрів — від будинку №54 до вулиці Михайла Коцюбинського.
Причиною ремонтних робіт став аварійний стан дорожнього покриття.
Що передбачає ремонт дороги
Роботи виконуватимуть фахівці Шевченківського шляхово-експлуатаційного управління власними силами.
Під час ремонту комунальники планують:
- демонтувати старе дорожнє покриття;
- відкалібрувати його елементи;
- повторно укласти придатні матеріали.
Такий підхід дасть змогу відновити пошкоджену ділянку дороги з максимально можливим використанням наявних матеріалів.
Коли відновлять рух
Часткові обмеження руху транспорту на вулиці Богдана Хмельницького триватимуть із 10 до 30 листопада 2026 року.
Нагадаємо, у Києві тимчасово обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі в напрямку житлового масиву Борщагівка. Причиною є роботи з прокладання резервної тепломережі на Теремках