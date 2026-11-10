У центрі Києва на три тижні обмежать рух: яку вулицю ремонтуватимуть

У Києві з 10 до 30 листопада частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Богдана Хмельницького у Шевченківському районі. На цій ділянці комунальники ремонтуватимуть аварійне дорожнє покриття.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Де саме обмежать рух у Києві

Обмеження діятимуть на відрізку вулиці Богдана Хмельницького завдовжки близько 300 метрів — від будинку №54 до вулиці Михайла Коцюбинського.

Причиною ремонтних робіт став аварійний стан дорожнього покриття.

Що передбачає ремонт дороги

Роботи виконуватимуть фахівці Шевченківського шляхово-експлуатаційного управління власними силами.

Під час ремонту комунальники планують:

демонтувати старе дорожнє покриття;

відкалібрувати його елементи;

повторно укласти придатні матеріали.

Такий підхід дасть змогу відновити пошкоджену ділянку дороги з максимально можливим використанням наявних матеріалів.

Коли відновлять рух

Часткові обмеження руху транспорту на вулиці Богдана Хмельницького триватимуть із 10 до 30 листопада 2026 року.

Нагадаємо, у Києві тимчасово обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі в напрямку житлового масиву Борщагівка. Причиною є роботи з прокладання резервної тепломережі на Теремках