Відновлення ЧАЕС: партнери оголосили про 303 млн євро на ремонт конфайнменту

Міжнародні партнери зобов’язалися надати 303 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки у лютому 2025 року. Про відповідні фінансові зобов’язання оголосили під час міжнародної конференції донорів у Парижі.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міненерго.

Захід організували спільно уряди України та Франції, а також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). У конференції взяли участь представники 34 країн і міжнародних організацій. Українську делегацію очолив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол.

Хто фінансуватиме відновлення конфайнменту ЧАЕС

За підсумками конференції 14 країн та міжнародних організацій зобов’язалися внести загалом 303 млн євро до Міжнародного рахунку співробітництва з питань Чорнобильської АЕС (ICCA), яким управляє ЄБРР.

Про фінансові внески оголосили Європейський Союз, Німеччина, Франція, США, Велика Британія, Норвегія, Польща, Швейцарія, Литва та Австрія.

Ще низка держав заявила про намір оголосити свої фінансові зобов’язання найближчими місяцями. Серед них - Канада, Греція, Італія, Молдова та Нідерланди.

Окремо українська сторона подякувала Литві, Швейцарії, Австрії, Чехії, Польщі та Ісландії за нові фінансові зобов’язання щодо відновлення об'єкта.

Скільки коштуватиме відновлення Чорнобильського конфайнменту

Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр енергетики Денис Шмигаль під час онлайн-виступу повідомив, що загальна потреба у фінансуванні відновлення Нового безпечного конфайнменту становить близько 500 млн євро.

За його словами, тимчасовий ремонт об'єкта вже триває. Україна планує завершити інженерні роботи та повністю відновити функціональність захисної споруди до 2030 року.

Шмигаль також наголосив, що міжнародна підтримка має важливе значення для забезпечення ядерної безпеки не лише України, а й усієї Європи.

Росія має компенсувати збитки від атаки на ЧАЕС

Україна розраховує, що витрати на відновлення конфайнменту зрештою будуть компенсовані коштом Росії.

За словами Дениса Шмигаля, українська сторона працюватиме з міжнародними партнерами над механізмом відшкодування збитків за рахунок російських активів.

Міністр подякував ЄБРР за багаторічну підтримку ядерної безпеки України та закликав міжнародних партнерів продовжувати фінансування відновлювальних робіт.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС був пошкоджений унаслідок атаки російського безпілотника. Споруда призначена для ізоляції зруйнованого четвертого енергоблока та забезпечення безпечного виконання робіт на об'єкті.

Нагадаємо, посійський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіаціїзруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.