Російський дрон влучив в укриття енергоблоку Чорнобильської АЕС: які наслідки (ВІДЕО)

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Президент наголосив, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей.

"Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", - зауважив Зеленський.

Фото: Андрій Єрмак

Які наслідки

Повідомляється, що внаслідок удару виникла пожежа, до гасіння якої залучались підрозділи ДСНС. Була пошкоджена зовнішня обшивка арки укриття.

За даними ДСНС, на даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать.

"Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень", - йдеться у повідомленні.

За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві.

"Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить", - підкреслив Зеленський.

Що кажуть в МАГАТЕ

У МАГАТЕ підтвердили, що на Чорнобильській АЕС уночі 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки зруйнованого 4-го реактора, і зайнялася пожежа.

Постраждалих немає. Очільник МАГАТЕ Гроссі заявив, що цей інцидент і нещодавнє зростання військової активності навколо Запорізької АЕС "підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки".

Міністерство енергетики повідомило МАГАТЕ про всі обставини нічної атаки РФ і закликало активізувати всі міжнародні зусилля, щоб змусити Росію припинити терористичні атаки на ядерні обʼєкти.

З огляду на серйозність цієї ситуації Україна наголошує, що російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру, особливо на ядерні об’єкти, є абсолютно неприпустимими. Будь-яке порушення цілісності захисних бар'єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону.

"Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на Арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Будівництво нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС було завершено у 2016 році. Для цього свої зусилля разом з Україною об'єднали 45 країн-донорів, які зібрали більше 1,6 мільярда євро. До роботи над проєктом було залучено 10 тисяч працівників із 40 країн світу.

Раніше країни-вкладники рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували підтримку у близько 7 млн євро і погодили напрямок роботи з демонтажу нестабільних конструкцій Об’єкта "Укриття" на Чорнобильській атомній електростанції.