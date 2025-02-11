Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російський обстріл

Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі, у разі відключення якої відбудеться черговий повний блекаут.

Про це повідомили в Міненерго.

Зазначається, що енергетики зможуть розпочати відновлення живлення пошкодженої лінією, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Знову на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через ворожі обстріли – вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції.

Ситуація навколо Запорізької АЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

Нагадаємо, в січні цього року глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїздив до України, разом з міністром енергетики Германом Галущенком він відвідав місця пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Перед цим, 5 січня МАГАТЕ зафіксувало гучні вибухи біля тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це по часу збіглося з інформацією про атаку дронів на навчальний центр станції. Як розповіли експерти МАГАТЕ, вони почули два вибухи приблизно о 12:45 та 15:45. Після цього пролунала кулеметна стрілянина.