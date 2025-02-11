Запорожская АЭС снова на грани блекаута из-за российских обстрелов

В результате вражеских обстрелов обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской АЭС. В настоящее время станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи, в случае отключения которой произойдет очередной полный блекаут.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что энергетики смогут начать возобновление питания поврежденной линией, как только разрешит ситуация с безопасностью.

"Снова на Запорожской АЭС реальная угроза блекаута из-за вражеских обстрелов — в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Он добавил, что из-за оккупации станции россиянами ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, и только возвращение Украине контроля над АЭС может обеспечить безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из — за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Напомним, в январе этого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приезжал в Украину, вместе с министром энергетики Германом Галущенко он посетил места поврежденной энергетической инфраструктуры.

Перед этим, 5 января МАГАТЭ зафиксировало громкие взрывы возле временно оккупированной Запорожской АЭС. Это по времени совпало с информацией об атаке дронов на учебный центр станции. Как рассказали эксперты МАГАТЭ, они услышали два взрыва примерно в 12:45 и 15:45. После этого раздалась пулеметная стрельба.