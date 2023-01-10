Оккупанты превратили ЗАЭС в военную и ремонтную базу - Госатомрегулирование

Российские оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию в военную и ремонтную базу. На станции из-за оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

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Об этом сообщил и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков на брифинге.

"В результате оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности на Запорожской атомной электростанции. Нахождение российских военных, оружия, взрывчатки, военной техники на ЗАЭС не имеет ничего общего с соблюдением ядерной и радиационной безопасности. Фактически оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу", – отметил он.

По его словам, на ЗАЭС ремонтируют военную технику оккупантов.

"Эти действия по превращению ЗАЭС в базу совершенно неприемлемы", - подчеркнул Кориков.

Кроме того, он добавил, что Запорожская АЭС из-за оккупации россиянами превратилась фактически из производителя электричества в потребителя и напомнил, что все шесть энергоблоков находятся в остановленном состоянии.

При этом Кориков убежден, что попытки россиян фактически украсть ЗАЭС и электричество, которое оно может производить, ни к чему не приведут.

"Относительно того, возможно ли подключить ЗАЭС к энергосистеме России, то мы уже видели эти попытки, и эти попытки неудачны, завершились ничем. Поэтому мы убеждены, что все попытки оккупантов фактически украсть ЗАЭС и электричество, которое оно может производить также ни к чему не приведут", - сказал он.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что россияне продолжают завозить свой персонал на захваченную Запорожскую атомную станцию. Таким образом, они хотят заменить тех украинцев, которые отказываются работать на оккупантов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что оккупированная ЗАЭС – это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны, ведь на станции находятся 6 энергоблоков, которые еще в феврале 2022 года выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии.