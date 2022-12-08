Оккупанты завезли на ЗАЭС системы "Град": готовят провокации

На территорию захваченной Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре решисты вчера, 7 декабря, завезли несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что оружие захватчики разместили возле энергоблока № 6, непосредственно рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где ранее строили некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме, нарушая все условия по организации ядерной и радиационной безопасности.

"Наиболее вероятная готовящаяся провокация - обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками "Град" непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива", - отмечают в "Энергоатоме".

Там подчеркивают, что весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, используемой захватчиками для военных целей.

С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку; заминировали территорию станции и подъездные пути к ней.

"Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о дополнительном размещении РСЗО "Град" непосредственно на площадке ЗАЭС. И в очередной раз призываем создать зону безопасности внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деоккупации", - отмечают в "Энергоатоме".

Ранее в "Энергоатоме" сообщали, что оккупанты проводят незаконные строительные работы на территории ЗАЭС, Украина просит МАГАТЭ проверить это.

Напомним, стоимость разрушенных и поврежденных оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП НАЭК "Энергоатом" превышает 28 млрд грн.

Отметим, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее принял уже третью резолюцию с момента начала войны в Украине, призывая Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.