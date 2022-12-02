Представители "Росатома" на ЗАЭС присваивают деньги, предназначенные на зарплаты украинскому персоналу - ГУР

Представители "Росатома" на Запорожской АЭС присваивают деньги, предназначенные на зарплаты украинскому персоналу, финансовая документация подделывается.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Представители корпорации "Росатом" "отмывают" деньги, выделяемые на осуществление управления Запорожской атомной электростанцией. Для этого они оформляют фиктивные финансовые документы (корпоративные карточки) на имя персонала ЗАЭС, имеющего гражданство Украины. Реальные финансовые отчетности не оформляются и не подаются, то есть деньги, которые предназначались для оплаты работы персонала станции, присваиваются оккупационной администрацией и сотрудниками "Росатома", - говорится в сообщении.

По данным разведки, с 1 декабря к суточным сводкам по результатам работы и ситуации на ЗАЭС, дежурной оперативной сменой будет включаться информация об обстрелах территории станции и имеющихся повреждениях.

Отмечается, что значительная часть оккупантов, находившаяся на ЗАЭС с момента захвата, покинула территорию станции. Сейчас там остается около 500 оккупантов, 200 из которых это так называемые "кадыровцы" из батальона "ахмат". Их главная задача – устрашение персонала и склонение к сотрудничеству с оккупантами.

Кроме того, в разведке сообщили, что в промышленной зоне станции обнаружено около 300 мин, которые оставили после себя подразделения оккупантов, когда покидали станцию. Об этом было сообщено так называемой полиции Энергодара. Прибывшие на место событий сотрудники ФСБ распространили информацию, что это якобы "тайники диверсионных подразделений ВСУ".

Напомним, президент "Энергоатома" Петр Котин подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука, который также исполнял обязанности главного инженера станции. Такое решение связано с наличием подтвержденной информации о его коллаборационной и предательской деятельности в пользу оккупантов.