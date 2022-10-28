Несмотря на усиленное давление оккупантов, работники ЗАЭС не подписывают контракты с Росатомом

В течение двух недель российские захватчики делают все, чтобы заставить персонал Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре подписать контракты с фейковым предприятием АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС" под управлением Росатама.

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что оккупанты прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты. Однако эта ложь не срабатывает.

"На самом деле из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, лишь около сотни подписали контракты с Росатомом. Причем подавляющее большинство из тех, кто это сделал, "согласились" под давлением захватчиков", - отмечают в "Энергоатоме".

Сообщается, что еще 4300 проукраинских работников ЗАЭС выехали на подконтрольную Украине территорию.

"Итак, похвастаться большим успехом на ЗАЭС рашисты не могут. Тем более, что даже несмотря на все их давление и угрозы, подавляющее большинство работников, которые находятся на станции, имеют проукраинскую позицию, продолжают сопротивляться оккупантам и максимально оттягивают процесс подписания предательских контрактов", - подчеркивают в "Энергоатоме".

В ведомстве отмечают, что среди тех, кто уже согласился работать на захватчиков, конечно, есть и добровольцы, в том числе и из руководящего состава станции.

Свои действия они мотивируют в большинстве своем желанием занять высокие руководящие должности в фейковой структуре и получить дивиденды от захватчиков. Их фамилии известны, и все они будут отвечать за свои действия после освобождения станции и возвращения под полный контроль Украины.

"Искренняя благодарность мужественным работникам Запорожской атомной электростанции. Тем, кто восьмой месяц подряд в сверхсложных условиях российской оккупации обеспечивает ядерную и радиационную безопасность ЗАЭС и всей Европы и не соглашается подписывать какие-либо контракты с врагом!", - подчеркнули в Энергоатоме.

Напомним, работников Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, которые подпишут контракт с Росатомом, могут мобилизовать в ряды армии страны-агрессора РФ.