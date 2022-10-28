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Несмотря на усиленное давление оккупантов, работники ЗАЭС не подписывают контракты с Росатомом
В течение двух недель российские захватчики делают все, чтобы заставить персонал Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре подписать контракты с фейковым предприятием АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС" под управлением Росатама.
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
Отмечается, что оккупанты прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты. Однако эта ложь не срабатывает.
"На самом деле из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, лишь около сотни подписали контракты с Росатомом. Причем подавляющее большинство из тех, кто это сделал, "согласились" под давлением захватчиков", - отмечают в "Энергоатоме".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сообщается, что еще 4300 проукраинских работников ЗАЭС выехали на подконтрольную Украине территорию.
"Итак, похвастаться большим успехом на ЗАЭС рашисты не могут. Тем более, что даже несмотря на все их давление и угрозы, подавляющее большинство работников, которые находятся на станции, имеют проукраинскую позицию, продолжают сопротивляться оккупантам и максимально оттягивают процесс подписания предательских контрактов", - подчеркивают в "Энергоатоме".
В ведомстве отмечают, что среди тех, кто уже согласился работать на захватчиков, конечно, есть и добровольцы, в том числе и из руководящего состава станции.
Свои действия они мотивируют в большинстве своем желанием занять высокие руководящие должности в фейковой структуре и получить дивиденды от захватчиков. Их фамилии известны, и все они будут отвечать за свои действия после освобождения станции и возвращения под полный контроль Украины.
"Искренняя благодарность мужественным работникам Запорожской атомной электростанции. Тем, кто восьмой месяц подряд в сверхсложных условиях российской оккупации обеспечивает ядерную и радиационную безопасность ЗАЭС и всей Европы и не соглашается подписывать какие-либо контракты с врагом!", - подчеркнули в Энергоатоме.
Напомним, работников Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, которые подпишут контракт с Росатомом, могут мобилизовать в ряды армии страны-агрессора РФ.