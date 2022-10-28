Попри посилений тиск окупантів працівники ЗАЕС не підписують контракти з Росатомом

Протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі підписати контракти з фейковим підприємством АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує Росатом.

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Проте ця брехня не спрацьовує.

"Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, "погодилися" під тиском загарбників", - зауважують в "Енергоатомі".

Повідомляється, що ще 4300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.

"Отже, похвалитися великим успіхом на ЗАЕС рашисти не можуть. Тим паче, що навіть попри весь їхній тиск та погрози, переважна більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, продовжують чинити спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів", - наголошують в "Енергоатомі".

У відомстві зазначають, що серед тих, хто вже зголосився працювати на загарбників, звісно, є і добровольці, зокрема й з керівного складу станції.

Свої дії вони мотивують здебільшого бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників. Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України.

"Щиро дякуємо мужнім працівникам Запорізької атомної електростанції. Тим, хто восьмий місяць поспіль в надскладних умовах російської окупації забезпечує ядерну та радіаційну безпеку ЗАЕС і всієї Європи та не погоджується підписувати будь-які контракти з ворогом!", - підкреслили в Енергоатомі.

Нагадаємо, працівників Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, які підпишуть контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати до лав армії країни-агресора РФ.