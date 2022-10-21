Окупанти планують мобілізувати працівників ЗАЕС, які укладуть контракт з "Росатомом"

Працівників Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, які підпишуть контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати до лав армії країни-агресора РФ.

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Там нагадали, що з 20 жовтня на тимчасово окупованих територіях діє "воєнний стан", який напередодні ввели окупанти.

"Відповідно до нього в регіоні планують почати "тимчасово мобілізацію", яка передбачає те, що кожне підприємство має виконати план з мобілізованих", - зазначає "Енергоатом".

Нагадаємо, окупанти примушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

Зазначимо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив під час зустічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, що після документального оформлення Росією захоплення нею Запорізької атомної електростанції МАГАТЕ буде контактувати з питань ЗАЕС лише з Україною.

Тим часом, живлення ЗАЕС вдалося відновити від зовнішньої лінії після того, як напередодні російські обстріли пошкодили підстанції на підконтрольній Україні території.