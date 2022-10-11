Окупанти примушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом"

Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької атомної електростанції в "холодному стані" та примушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької атомної електростанції в "холодному стані". Наразі живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС", - зазначають у розвідці.

Також вдалось зберегти постачання електроенергії в окуповане місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги.

Разом з тим, представники армії РФ та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції.

Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані "фільтраційні заходи".

"Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з "Росатомом"", - зазначають в ГУР МО.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня через обстріл російськими військами була пошкоджена остання лінія живлення Запорізької атомної електростанції.

Зазначимо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив під час зустічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, що після документального оформлення Росією захоплення нею Запорізької атомної електростанції МАГАТЕ буде контактувати з питань ЗАЕС лише з Україною.