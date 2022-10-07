Окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС, вона вже недійсна, - "Енергоатом"

Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора, 6 жовтня, окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

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Про це повідомляє пресслужба НАК "Енергоатом".

"У зв’язку з цим президент ДП "НАЕК "Енергоатом", в. о. генерального директора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП "Запорізька АЕС" та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка, яка використовувалась до 5 жовтня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін за сумісництвом став виконуючим обов'язки генерального директора Запорізької АЕС, так як звільнений із російського полону директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов не продовжуватиме роботу на станції.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив під час зустічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, що після документального оформлення Росією захоплення нею Запорізької атомної електростанції МАГАТЕ буде контактувати з питань ЗАЕС лише з Україною.