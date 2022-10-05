На Запорізькій АЕС призначили в.о. гендиректора, адміністрування станції перенесли до Києва

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін за сумісництвом став виконуючим обов'язки генерального директора Запорізької АЕС. Про це він сам повідомив 5 жовтня під час звернення до працівників станції.

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"Мною прийняте рішення взяти на себе обов'язки генерального директора Запорізької АЕС. Адміністрування станції перенесли до Києва починаючи з моменту викрадення окупантами (колишнього – Delo.ua) директора Ігора Мурашова. Всі подальші рішення стосовно ЗАЕС будуть прийматися безпосередньо в центральному офісі НАЕК "Енергоатом", - заявив Котін.

Він уточнив, що технічні питання експлуатації енергоблоку будуть як і раніше вирішуватися персоналом ЗАЕС за погодженням з центральним офісом компанії. Безпосередньо на місці питання щодо АЕС вирішуватиме в.о. головного інженера Юрій Чернічук під керівництвом виконувача обов’язків першого віцепрезидента – технічного директора НАЕК "Енергоатом" Юрія Шейка.

"Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє – з Україною, як і завжди. Будемо й надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в "Енергоатомі". Не сумнівайтесь у цьому!", — підкреслив Котін.

Напередодні цього ж дня Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що Мурашов не продовжуватиме роботу на станції, не назвавши причини.

Нагадаємо, 30 вересня російський патруль затримав його дорогою від станції до Енергодару та із зав'язаними очима вивіз у невідомому напрямку. 3 вересня Мурашова

. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі привітав це.