Мурашов більше не буде директором Запорізької АЕС

Звільнений із полону генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов не продовжуватиме роботу на станції.

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Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Пан Мурашов зараз перебуває зі своєю сім'єю і не буде продовжувати роботу на ЗАЕС. Поки що незрозуміло, хто його замінить", – заявили в агентстві.

Зазначається, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі привітав звільнення Мурашова. Він підтримував постійний контакт з усіма відповідними органами з метою сприяння його звільненню.

Цього тижня Гроссі вирушить у Київ, а потім у Москву для продовження консультацій з метою "швидшого узгодження та створення охоронної зони фізичної та ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС".

30 вересня гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова російський патруль затримав дорогою від станції до Енергодару та із зав'язаними очима вивіз у невідомому напрямку.

У відповідь на заклик надати роз'яснення щодо захоплення гендиректора ЗАЕС російська сторона повідомила МАГАТЕ, що його "тимчасово затримано".

3 жовтня Мурашова звільнили з полону.