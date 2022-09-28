Білий дім пропонує надати Україні $35 млн на підтримку ядерної безпеки

Білий дім звернувся до Конгресу США з пропозицією включити $35 мільйонів на заходи з підтримки ядерної безпеки в Україні у законопроєкт про короткострокове державне фінансування.

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Про це повідомляє CNN із посиланням на представника адміністрації США.

"Це сталося на тлі, коли офіційні особи США та їхні міжнародні партнери перебувають у стані підвищеної готовності через можливість ядерної катастрофи на окупованій Росією Запорізькій АЕС на півдні України",- пише видання.

Зазначається, що додаткові кошти послужать посиленню значної допомоги, яку Національне управління ядерної безпеки США вже надало Україні після вторгнення Росії.

Зокрема, передбачається, що ці кошти підуть на допомогу в забезпеченні ядерної готовності, закупівлі та обслуговування додаткових датчиків, оцінки та аналізу даних, а також для забезпечення Нацгвардії України засобами захисту на атомних електростанціях.

При цьому підкреслюється, що $35 мільйонів – це лише невелика доля багатомільярдного пакета підтримки України, основна частина якого спрямована на військову та економічну допомогу.

"Ми працюємо з Міжнародним агентством з атомної енергії та з українськими регуляторами енергетики, щоб переконатися, що немає загрози атомним станціям. Ми будемо продовжувати це робити, але це те, за чим ми всі повинні уважно стежити", - сказав Джейк Салліван, радник Білого дому з національної безпеки.

Зазначимо, досі загрозливою залишається ситуація на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Росією Енергодарі.

Нещодавно рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії закликала Росію вивести війська з території захопленої нею Запорізької атомної електростанції.