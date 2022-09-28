Белый дом хочет выделить Украине $35 млн на поддержку ядерной безопасности

Белый дом обратился к Конгрессу США с предложением включить $35 миллионов в меры по поддержанию ядерной безопасности в Украине в законопроект о краткосрочном государственном финансировании.

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Об этом сообщает CNN ссылаясь на представителя администрации США.

"Это произошло на фоне, когда официальные лица США и их международные партнеры находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможности ядерной катастрофы на оккупированной Россией Запорожской АЭС на юге Украины", - пишет издание.

Отмечается, что дополнительные средства дополнят значительную помощь, которую Национальное управление ядерной безопасности США уже предоставило Украине после вторжения России.

В частности, предполагается, что эти средства пойдут на помощь в обеспечении ядерной готовности, закупке и обслуживании дополнительных датчиков, оценке и анализе данных, а также обеспечении Нацгвардии Украины средствами защиты на атомных электростанциях.

При этом подчеркивается, что $35 миллионов – лишь небольшая доля многомиллиардного пакета поддержки Украины, основная часть которого направлена на военную и экономическую помощь.

"Мы работаем с Международным агентством по атомной энергии и украинскими регуляторами энергетики, чтобы убедиться, что нет угрозы атомным станциям. Мы будем продолжать это делать, но это то, за чем мы все должны внимательно следить", - сказал Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности.

Отметим, что до сих пор угрожающей остается ситуация на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Россией Энергодаре.

Недавно совет управляющих Международного агентства по атомной энергии призвал Россию вывести войска с территории захваченной ею Запорожской атомной электростанции.