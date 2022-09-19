Оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС: ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов

Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции.

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон.

Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

В настоящее время все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет.

"Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру. Их нужно немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы!", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Кроме того, угрожающей остается ситуация и на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре.

Недавно совет управляющих Международного агентства по атомной энергии призвал Россию вывести войска с территории захваченной ею Запорожской атомной электростанции.

Как отметил, реагируя в Facebook на принятие документа министр энергетики Украины Герман Галущенко, резолюция с требованием к РФ по деоккупации ЗАЭС является показательным примером адекватного ответа международного института на действия страны-террориста.