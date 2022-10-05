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Энергетика
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Мурашов больше не будет директором Запорожской АЭС

Мурашов больше не будет директором Запорожской АЭС

Освобожденный из плена генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов не будет продолжать работу на станции.

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Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Господин Мурашов сейчас находится со своей семьей и не будет продолжать работу на ЗАЭС. Пока неясно, кто его заменит", – заявили в агентстве.

Отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приветствовал освобождение Мурашова. Он поддерживал постоянный контакт со всеми соответствующими органами с целью содействия его освобождению.

На этой неделе Гросси отправится в Киев, а затем в Москву для продолжения консультаций с целью "скорейшего согласования и создания охранной зоны физической и ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС".

Напомним, 30 сентября гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова российский патруль задержал по дороге от станции до Энергодара и с завязанными глазами вывез в неизвестном направлении.

В ответ на призыв предоставить разъяснение по захвату гендиректора ЗАЭС российская сторона сообщила МАГАТЭ, что он "временно задержан".

3 октября Мурашова освободили из плена.

Автор:
Светлана Манько
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