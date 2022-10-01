Росіяни викрали гендиректора Запорізької АЕС

У п'ятницю, 30 вересня, російські військові затримали та вивезли у невідомому напрямку гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Про це зранку 1 жовтня повідомив голова державної компанії "Енергоатом" Петро Котін.

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Окупанти затримали Мурашова, коли той рухався по дорозі від ЗАЕС до Енергодару. Росіяни зупинили авто, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Мурашова.

"Вимагаю від російських військових, які контролюють Запорізьку АЕС, співробітників Росатому, які також незаконно перебувають на нашому ядерному об'єкті, припинити акти ядерного тероризму стосовно керівництва та персоналу ЗАЕС, негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов'язків щодо підтримки безпечної експлуатації Запорізької АЕС", — заявив Котін.

Він також звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення Мурашова із російського полону та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

Зазначимо, найбільшу небезпеку в Запорізькій області зараз становить ЗАЕС, яка зазнає постійних обстрілів з боку РФ.

Так, раніше в "Енергоатомі" повідомили, що 11 вересня о 03:41 енергоблок №6 Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі відключили від енергомережі. Згодом ЗАЕС знову почала отримувати електроенергію безпосередньо з української мережі після відновлення однієї з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач.

Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції. Росіяни атакували АЕС навіть тоді, коли до неї направлялася місія МАГАТЕ.