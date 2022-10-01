Россияне похитили гендиректора Запорожской АЭС

В пятницу, 30 сентября, российские военные задержали и увезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Об этом утром 1 октября сообщил глава государственной компании "Энергоатом" Петр Котин.

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Оккупанты задержали Мурашова, когда тот двигался по дороге от ЗАЭС в Энергодар. Россияне остановили авто, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Пока нет информации о местонахождении Мурашова.

"Требую от российских военных, контролирующих Запорожскую АЭС, сотрудников Росатома, также незаконно находящихся на нашем ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма в отношении руководства и персонала ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к исполнению служебных обязанностей по поддержке безопасной эксплуатации Запорожской АЭС", - заявил Котин.

Он также обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Мурашова из российского плена и возвращению его к исполнению должностных обязанностей.

Отметим, наибольшую опасность в Запорожской области сейчас представляет ЗАЭС, которая подвергается постоянным обстрелам со стороны РФ.

Так, ранее в "Энергоатоме" сообщили, что 11 сентября в 03:41 энергоблок №6 Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре отключили от энергосети. Впоследствии ЗАЭС снова начала получать электроэнергию непосредственно из украинской сети после восстановления одной из четырех основных внешних линий электропередач.

Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции. Россияне атаковали АЭС даже тогда, когда к ней направлялась миссия МАГАТЭ.