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Россия готовит теракт на ЗАЭС 19 августа - ГУР
Главное управление разведки заявляет, что оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной электростанции, что в ведомстве расценивают как свидетельство подготовки теракта на объекте.
"19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем другим сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта", - говорится в сообщении.
Одновременно Министерство обороны РФ заявило о якобы подготовке инсценировки провокации техногенной катастрофы на ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины, которая должна состоять в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние внештатной работы.
В сообщении говорится, что это должно произойти во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, то есть 17-19 августа. Напомним, что в пятницу генсек из Львова должен отправиться в Одессу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН", - заявили в ГУР.
Напомним, что 10 августа Украина официально обратилась в ООН и Международное агентство по атомной энергии с просьбой о безотлагательной организации ими совместной международной миссии на оккупированную ЗАЭС с участием военных экспертов, но под руководством МАГАТЭ, причем с въездом на оккупированную РФ территорию исключительно со стороны территории, подконтрольной Украине. В ООН такую идею поддержали.
Однако российская сторона заявляет, что это якобы чревато опасностью из-за возможности провокации со стороны ВСУ, которые "являются неоднородными вооруженными формированиями". В свою очередь, в Министерстве иностранных дел РФ в четверг заявили, что предложения по демилитаризации ЗАЭС "неприемлемы, их реализация сделает станцию еще более уязвимой".