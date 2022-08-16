Гутерриш и Эрдоган приедут во Львов для встречи с Зеленским: что хотят обсудить

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по приглашению президента Владимира Зеленского в четверг, 18 августа, посетит Львов, где пройдет трехсторонняя встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик. По его словам, после Львова генсек отправится в Одессу 19 августа, где посетит порт, являющийся одним из трех задействованных в рамках инициативы по "зерновому коридору" в Черном море.

Затем Гутерриш отправится в Стамбул для посещения координационного центра, созданного в рамках имплементации соответствующих договоренностей с Турцией и Украиной, а также с Турцией и Россией.

По словам спикера генсека ООН, в рамках его визита в Украину будет обсуждаться ход реализации "зерновой инициативы", критической частью которой является Турция. Также в ООН ожидают и проведение двусторонней встречи Гутерриша с Зеленским.

При этом, отвечая на вопросы, Дюжаррик также отметил, что "не имеет сомнений", что в ходе встреч будут подняты вопросы о ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, а также об отправке "миссии по установлению фактов" (относительно происшествия в колонии в поселке Еленовка на оккупированной территории Донецкой области, вследствие которого погибли десятки украинских военнопленных).

Спикер генсека подчеркнул, что в отношении ЗАЭС позиция ООН неизменна и заключается в готовности поддержать отправку на станцию миссии Международного агентства по атомной энергетике.

Он также напомнил, что накануне Гутерриш имел "очень хорошую беседу" с министром обороны России Сергеем Шойгу, которая касалась всех трех перечисленных тем, но отказался уточнять, какой из них было уделено больше времени.

Напомним, что Гутерриш уже посещал Украину после начала Россией полномасштабной войны: в конце апреля он побывал в переживших месячную российскую оккупацию Ирпене, Буче и Бородянке Киевской области.