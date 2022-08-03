ООН создаст миссию по расследованию обстоятельств гибели пленных в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что создаст миссию по установлению фактов атаки, в ходе которой погибли военнопленные в колонии в прифронтовом поселке Еленовка на оккупированной Россией территории Донецкой области.

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Как передает Reuters, глава ООН отметил, что и Россия, и Украина требовали такого расследования. По его словам, сейчас готовится техническое задание для миссии, которая будет нуждаться в согласовании России и Украины.

Напомним, что по данным украинского следствия, в результате обстрела Еленовки 29 июля погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

При этом в тот же день Служба безопасности Украины опубликовала записи телефонных разговоров, якобы свидетельствующих, что никакого обстрела колонии не было, а гибель людей произошла из-за целенаправленного взрыва внутри здания.

По информации же Главного управления разведки Министерства обороны, это сделали наемники из частной военной компании, известной как "группа Вагнера", по прямому указанию ее владельца Евгения Пригожина. По данным разведки, организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ.

"Главная цель теракта - сокрытие фактов тотального расхищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходования выделенных средств и условий содержания пленных", - говорилось в сообщении.

В то же время 3 июля ГУР опубликовало сообщение, что российская сторона якобы умышленно уничтожила пленных уже с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допросов украинских военнослужащих в Еленовской колонии, намерения обменивать которых не имела.

"По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ЧВК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении", - заявили в украинской военной разведке.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявлял, что согласно предварительным выводам международных экспертов, в Еленовке было применено термобарическое оружие, а не ракетный обстрел.

Отметим также, что Россия заявила, что пригласила миссию ООН и Международного комитета Красного Креста на место трагедии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные. Однако в Красном Кресте 31 июля заявили, что его представителей на место не пустили.